(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 SANT’EGIDIO: PASQUA SOLIDALE CON POVERI, RIFUGIATI E SENZA DIMORA

Appuntamento domenica 17 aprile dalle 12 a Via Dandolo 10

Sarà una Pasqua particolare, segnata dalla guerra e ancora dalle conseguenze della pandemia. Ma anche una “Pasqua della solidarietà e dell’accoglienza”, di speranza per il futuro.

Sant’Egidio promuove in numerose città italiane diverse iniziative per non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili, le tante donne e bambini giunti in questi giorni dall’Ucraina, mentre continua a sostenere con forza l’appello di papa Francesco per una tregua pasquale che porti a un cessate il fuoco al più presto.

Appuntamento domenica 17 aprile dalle 12 in poi nella mensa di Via Dandolo 10 e in altre sale allestite a Trastevere per un pranzo con il menù tradizionale della Pasqua in cui si ritroveranno insieme profughi, senza dimora, anziani e poveri.

Roma, 15 aprile 2022

