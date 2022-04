(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 Sanità. CISL FP, Siamo ufficialmente il sindacato più rappresentativo nel Comparto. Ora accelerare su risorse e rinnovo CCNL

Roma, 12 aprile 2022 – “Siamo ufficialmente il primo sindacato per rappresentatività nella Sanità Pubblica italiana. Un risultato storico, in attesa della certificazione dell’Aran, che conferma la bontà dell’azione sindacale che la Cisl Fp ha portato avanti in questi anni a livello nazionale e nei luoghi di lavoro”. Lo comunica, in una nota stampa, la segreteria nazionale della Cisl Fp a conclusione del Comitato Esecutivo di Federazione che, riunitosi in videoconferenza, ha analizzato i risultati delle votazioni nelle strutture sanitarie pubbliche, regione per regione.

“Questo importante riconoscimento rafforza e rilancia la nostra linea sindacale: chiediamo che il Governo si faccia carico del reperimento delle risorse utili alla sottoscrizioni dei contratti pubblici ancora aperti. Abbiamo bisogno di giungere presto ad un rinnovo contrattuale che dia risposte economiche, che colga l’evoluzione professionale dei dipendenti della Sanità pubblica, che ripensi il sistema delle attuale categorie e degli incarichi e che prosegua nel percorso di valorizzazione di quei professionisti sanitari che chiedono meno riconoscimenti a favore di telecamera e retribuzioni allineate agli standard europei”, concludono.

CISL FUNZIONE PUBBLICA NAZIONALE

