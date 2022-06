Sanità, al via un percorso formativo con l’Ordine dei Giornalisti sul Piano regionale della prevenzione

(AGENPARL) – BOLOGNA, lun 27 giugno 2022

La Regione Emilia-Romagna, l’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna e la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna hanno concordato una serie di incontri di formazione dedicati all’approfondimento del Piano Regionale della Prevenzione e della Promozione 2021-2025.

L’Assessorato Politiche per la Salute, tutte le Aziende USL del territorio e l’Ordine dei Giornalisti di Bologna seguiranno nel dettaglio i vari appuntamenti che si svolgeranno a partire da questo 2022 fino al 2025.

Ogni anno saranno organizzati una decina di corsi, che verranno promossi sulla piattaforma della Formazione dell’Ordine dei Giornalisti e riportati sul sito Costruiamo Salute.

I primi incontri avverranno a giugno a Bologna, esattamente il 17 e 29, mentre gli altri si terranno a partire da settembre in altre città della regione.

L’obiettivo di questi incontri è quello di poter acquisire una maggiore consapevolezza sia sull’importanza della prevenzione e della promozione sul tema Salute che della lettura (a lungo termine) dei dati e della letteratura scientifica, su come analizzare e sapere interpretare i dati, con una visione a lungo e non a breve termine. Strumenti utili per rendere sempre più efficace l’attività giornalistica.

I corsi potranno avvenire in presenza o in streaming.

Ogni argomento trattato dai relatori si può trovare all’interno del Piano Regionale della Prevenzione e della Promozione 2021-2025 della Regione Emilia-Romagna, presentato nella sua forma integrale, ma anche nella sua forma ridotta e tramite video, direttamente su costruiamosalute.it

Come ricorda il video di introduzione al PRP “insieme possiamo fare la differenza”.

Per maggiori informazioni consultare la piattaforma formazionegiornalisti.it per chi è iscritto all’Ordine dei Giornalisti o il sito costruiamosalute.it.

Gli appuntamenti (in progressivo aggiornamento)

Lunedì 4 luglio 2022, Modena

Mercoledì 29 giugno 2022, Bologna

Venerdì 17 giugno 2022, Bologna

Fonte/Source: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-dai-portali/piano-regionale-della-prevenzione-al-via-un-percorso-formativo-con-lordine-dei-giornalisti