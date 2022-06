(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 SAN MARTINO’S GOT TALENT, LA GIOVANE FLAUTISTA AGATA FIOCCHI SI AGGIUDICA L’EDIZIONE INAUGURALE. SI CHIUDE LA PRIMA EDIZIONE DEL SANMA BEER FEST: “SUCCESSO OLTRE LE PIÙ ROSEE ASPETTATIVE”

Ferrara, 27 giu – La giovane Agata Fiocchi, di San Martino, si è aggiudica la prima edizione del San Martino’s got talent, esibendosi in una apprezzatissima versione al flauto traverso di Sofia, celebre brano di Alvaro Soler . Agata è così la prima vincitrice del talent in chiave locale lanciato dalla frazione ferrarese. Si chiude così l’edizione inaugurale della nuova SanMa Beer Fest, novità tra gli eventi territoriali. Il talent era una delle iniziative inserite nel contesto della festa. Per due week end l’area di piazza Berlinguer si è animata con musica, cover band, deejay, enogastronomia tipica, una lotteria con premi di valore (al vincitore è andato un televisore da 50 pollici, quindi, per il podio, in palio anche una smart tv e una macchina per il caffè), esibizioni sportive, anche con il coinvolgimento di giovanissimi. Cinque gli stand, uno dell’associazione volontari Pro-Social, promotrice e organizzatrice della sei giorni, in collaborazione con la locale Avis. La piazza è stata inoltre allestita con gonfiabili e diversi giochi per bambini. “Siamo molto soddisfatti, l’edizione è andata oltre le più rosee aspettative, con grande partecipazione di pubblico, con tavoli sempre sold out e grande gradimento per gli eventi in programma”, dice il presidente della Pro-social Nino Tassin, sottolineando che “l’incasso sarà devoluto a opere da destinare alla nostra comunità”. La prima edizione della SanMa Beer Fest è stata inaugurata il 17 giugno, primo giorno di apertura, dal sindaco Alan Fabbri e dal vice Nicola Lodi. L’occasione ha segnato anche il taglio del nastro del nuovo percorso natura, nell’area verde adiacente a piazza Berlinguer, con sei stazioni, quattro già installate (uno per appoggi sulla sbarra, un salto ad ostacoli, appoggi frontali per i piegamenti sulle braccia, un piano inclinato per dorsali e addominali). La nuova palestra a cielo aperto è stata realizzata con le donazioni raccolte dall’Associazione Volontari Pro Social e installata dal Comune.

