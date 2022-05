(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 SALUTE MENTALE: COMBATTERE I PREGIUDIZI GRAZIE AI GIOVANI

DUE APPUNTAMENTI DI “FACCIAMO RETE” A PESCARA E A CHIETI

Combattere lo stigma, il pregiudizio nei confronti della salute mentale e,

soprattutto, fare opera di prevenzione perché i disturbi psichici sono facilmente

guaribili se individuati il più presto possibile, già in età giovanile.

L’associazione Percorsi, presieduta da Eugenio Di Caro, ha tenuto nel mese

di maggio due importanti incontri in due scuole, il liceo scientifico Galileo

Galilei di Pescara e l’istituto tecnico commerciale Galiani-De Sterlich di Chieti.

L’iniziativa fa parte del progetto Facciamo rete (per il benessere psicofisico)

avviato da Percorsi e da Cosma (capofila), presieduta da Tiziana Arista.

Nel liceo del capoluogo adriatico l’associazione Percorsi, con l’intervento dello

psicologo Fabio Fischietti e con l’equipe del Centro salute mentale di

Pescara, guidata dal primario Gina Vespucci, ha tenuto un incontro di

promozione della salute mentale e lotta allo stigma dal titolo emblematico: Un

calcio al pregiudizio, un gol per la salute mentale.

La classe 3C SA del Galilei, con la docente Tiziana Mammarella, ha

partecipato con molto interesse all’incontro. Alla prima fase teorica e di

confronto in classe, della durata di circa novanta minuti in cui sono stati trattati

argomenti quali follia, TSO (trattamento sanitario obbligatorio), farmaci,

recovery e inclusione sociale, è seguita una fase esperienziale direttamente sul

campo, in tutti i sensi. Infatti gli studenti sono stati protagonisti di una partita

contro una rappresentativa della squadra di calcetto della Percorsi, disputando

una gara equilibrata, terminata 8 a 8. Entusiasmante il risultato del feedback

degli studenti a fine giornata, come sottolineato da Fabio Fischietti. Le

testimonianze hanno messo in evidenza come non ci siano state differenze tra

le due squadre, anzi, il fair play dimostrato dagli atleti della Percorsi è stato

forse superiore. I ragazzi hanno proposto altre attività simili per abbattere in

maniera più consistente barriere e pregiudizi.

Al Galiani di Chieti sono intervenute tre esperte del CSM (centro di salute

mentale) del capoluogo teatino: Laura Di Tizio, psichiatra, Monica

Santangelo, specializzanda dell’università, e Carla Gizzarelli infermiera

professionale.

«Abbiamo accolto favorevolmente la proposta fatta da Eugenio Di Caro che ci

chiedeva un incontro con gli studenti sul tema del Benessere psicofisico», ha

detto Ernesto Bufo, docente di Estimo e vicepreside dell’Istituto Galiani,

«Vogliamo far loro conoscere questi aspetti che, soprattutto dopo due anni di

Covid e con il conflitto in corso in Ucraina, possono minare la sicurezza di

tutti».

«Questi incontri sono un elemento fondamentale per i servizi pubblici», ha

spiegato Laura di Tizio, «Forse non è ancora abbastanza, ma noi ci occupiamo

di prevenzione e di divulgare quello che è il concetto di salute, di far conoscere

i nostri servizi e le opportunità che le persone possono avere per accedere al

Csm in qualsiasi momento e per le esigenze di salute. Negli ultimi mesi

abbiamo riscontrato un aumento di persone che fanno richiesta di servizi,

soprattutto psicologici».

