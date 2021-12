(AGENPARL) – Roma, 08 dic 2021 – Fabrizio Santori consigliere della Lega e segretario d’aula in Assemblea Capitolina, è intervenuto nel programma radiofonico Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level fm 90 di seguito alcune dichiarazioni:

“Il tema dell’albero di Natale è un po’ controverso, premetto che sono d’accordo sugli investimenti che riguardano la città in termini di marketing territoriale, per diventare la nostra città ancora più bella in occasioni importanti tipo il Natale e altre ricorrenze. Io sono per gli investimenti quindi il problema non sono i 169 mila euro per l’albero. Non li trovo esagerati per un contesto in cui si parla di fame nel mondo con la FAO. Il punto è che negli anni qualcosa di importante la Raggi negli anni lo ha fatto, come quello di portare l’albero di Natale sponsorizzato, pagato da Netflix quindi per due anni non abbiamo speso denaro per questo investimento.

Noi dobbiamo far rinascere questa città illuminandola come in occasione del Natale, ma bisogna farlo ‘vendendo’ il nostro marchio aprendo magari un bando a tutte le aziende del mondo concedendo uno spazio che avrà una grande visibilità.

Gualtieri si è ritrovato all’ultimo a spendere tutti questi soldi per fare un albero, non poteva non farlo, ma poteva essere fatto con un costo minore e con più attenzione al coinvolgimento dei privati. Questa è una proposta seria anche per i prossimi anni altrimenti ci troviamo sempre a dover tirare fuori soldi dalle tasche del comune e non dare servizi ai romani. Vendiamoci le opportunità che abbiamo coinvolgendo i privati.

Se 169 mila euro per un albero sono una follia? Ripeto io sono per l’investimento che valorizzi il territorio, ma adesso vogliamo andare a vedere gli atti se è stata fatta una gara, un’assegnazione diretta, per capire questi 169 mila euro da dove possano derivare se comprendono solo l’albero che per carità sembra stia venendo bene, o un’illuminazione più ampia su via del corso, i fori imperiali. Tutto questo non determina un progetto di investimenti per la città in termini di illuminazione, per attirare i clienti per i negozianti, sono soldi secchi su quell’albero ed è una cifra importante. L’amministrazione 5 Stelle ha quasi totalmente fallito perché oggettivamente si trovano sprazzi di lucidità tipo questo dell’albero di Natale sponsorizzato”.

GLI INASCOLTABILI – NEW SOUND LEVEL fm90