(AGENPARL) – Roma, 11 ott 2021 – “Durante la prima fase della campagna elettorale si è persa di vista l’importanza dei programmi. In questi giorni spero che le proposte, le idee e la visione per Roma ritornino a essere centrali. C’è tanto che si può e si deve fare per la città più bella d’Europa: dobbiamo parlarne con i cittadini che ogni giorno la vivono!”. Così in una nota e sui social Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra.

