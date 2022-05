(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Roma, Meleo-Diaco (M5s): “Autobus in fiamme a Settebagni, maggioranza non ne parla”

“Una volta li chiamavano ‘flambus’… adesso fanno finta che non esistano.

Gualtieri non ha risolto il problema degli autobus in fiamme: un altro mezzo ha preso fuoco stamattina sulla Salaria, altezza Settebagni. Per fortuna nessun ferito, ma i disagi sono evidenti.

La soluzione di ‘quelli bravi’? Continuare a non parlarne!”

Così in una nota Linda Meleo e Daniele Diaco, consiglieri del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina.

