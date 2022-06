(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Roma-Lido, Ferrara (M5S): “Il servizio di linea Roma-Lido passa dal primo luglio alla regione Lazio, arriva l’apologia delle promesse: in un anno la modernizziamo”

“Ci siamo quasi al momento tanto atteso dagli assessori alla mobilità regionale Alessandri e capitolino Patanè: manca meno di un mese – primo luglio – al passaggio di proprietà del ramo di azienda ATAC che fornisce il servizio di linea Roma-Lido a COTRAL ed ASTRAL, aziende di TPL della regione Lazio. Dalla segreteria dell’assessore Alessandri, Nicola Passanisi, è un gran rullare di tamburi e fa il grande annuncio: da luglio, per effetto di questo passaggio di proprietà ormai effettivo, partiranno tutta una serie di cantieri per la manutenz … (ooops! Un lapsus) per la modernizzazione… la elettrificazione (perché, non è già elettrificata?) della linea e nell’arco di 12 mesi si concluderanno i lavori. Peccato che il presidente di ASSTRA – l’associazione datoriale per il Trasporto Pubblico Locale detto in breve TPL – Andrea Gibelli, in occasione della European Mobility Exhibition di Parigi, abbia preso atto ed informato che le quote ristori stanziate per coprire le perdite sofferte dal TPL per la pandemia COVID-19 nel 2021 non sono sufficienti per chiudere in equilibrio economico e finanziario l’anno trascorso e tantomeno l’anno attuale, in cui il settore continua a soffrire perdite per la pandemia. Di conseguenza, conclude Gibelli, non si potrà dare continuità agli investimenti per il nuovo TPL. La regione Lazio aspetta il primo luglio per avviare i cantieri, finora solo tante promesse ma le risorse finanziarie, se prima non c’erano ci saranno men che meno adesso. Cantieri – se davvero aperti e non sono solo ennesime promesse – uguale nuovi, tantissimi disagi per la linea più frequentata d’Italia qual è la Roma –Lido, questo è certo”.

Così, in una nota stampa, Paolo Ferrara, vicepresidente in Assemblea Capitolina e consigliere capitolino M5S

