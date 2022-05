(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

03-05-2022

[Conferenza sul futuro dell’Europa: cerimonia conclusiva a Strasburgo](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/conferenza-sul-futuro-dell-europa-cerimonia-conclusiva-a-strasburgo)

La relazione sui risultati finali della Conferenza sarà presentata ai Presidenti delle istituzioni europee nel corso di una cerimonia conclusiva il 9 maggio a Strasburgo.

In occasione della giornata dell’Europa del 9 maggio, i tre Copresidenti del [Comitato esecutivo della Conferenza](https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=it) presenteranno la relazione finale della Conferenza ai Presidenti delle istituzioni europee. Nel corso della cerimonia, interverranno la Presidente del PE Metsola, la Presidente della CE von der Leyen, oltre ai cittadini dei panel europei e nazionali e ai Copresidenti della Conferenza. Sono previsti anche performance di Danse l’Europe e dell’orchestra giovanile DEMOS.

Oltre ai 449 membri della Plenaria, di cui 108 cittadini, saranno invitati all’evento anche 120 cittadini dei panel europei nonché 200 studenti di scuole locali e Erasmus.

Parteciperanno alla cerimoni anche i ministri degli affari europei e altre personalità.

Quando: lunedì 9 maggio, dalle 12.00 alle 14.00

Dove: Parlamento europeo di Strasburgo

Contesto

Prossime tappe

I Presidenti delle tre istituzioni europee valuteranno rapidamente come dare un seguito efficace alla relazione, ciascuno in base alla propria sfera di competenza.

Per ulteriori informazioni

Servizio di ricerca del PE – La Conferenza sul futuro dell'Europa (gennaio 2022)

