(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Regione, concorso ricambio generazionale, ecco la data per gli ultimi due profili funzionari: prove scritte il 24 maggio

La Regione Siciliana ha fissato la data delle prove scritte per gli ultimi due profili di funzionari dei sistemi informativi e tecnologie e funzionario tecnico per tutela del territorio e sviluppo rurale nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento dei funzionari del Ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale.

Unica sessione d’esame per i due profili il 24 maggio nell’area concorsuale allestita con le Tendostrutture in via Lanza di Scalea a Palermo nei pressi del centro commerciale. Nella sessione di mattina, alle 10 in programma il test scritto per i 1971 candidati per il reclutamento di 11 funzionari sistemi informativi e tecnologie, nel pomeriggio, alle 15, sarà la volta dei 1617 candidati aspiranti ai 12 posti di funzionario tecnico agrario con riguardo alla tutela del territorio e sviluppo rurale.

Si chiude così il calendario delle date di concorso per le 100 unità di personale (categoria D) per il Ricambio generazionale: prove scritte previste solo a Palermo all’interno della Tendostruttura di via Lanza di Scalea. Ai test in modalità digitale, a cura del Formez, andranno il 17 maggio i candidati per i 22 funzionari amministrativi, il 18 maggio quelli per gli 8 funzionari avvocati, il 19 maggio per i 24 funzionari tecnici, e il 20 maggio sessione unica per i 5 funzionari di controllo di gestione e 18 economico finanziari, e infine, il 24 maggio quelli per i 12 funzionari dei sistemi informativi e tecnologie e i 12 funzionari tecnici agrari integrati successivamente al bando.

L’avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana ai seguenti link prova per i[funzionari dei sistemi informativi e tecnologie](https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/calendario-prova-scritta-l-assunzione-11-posti-funz-sist-infor-tecn-profilo-raf-sit) e [funzionari tecnici agrari](https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/calendario-prova-scritta-l-assunzione-12-posti-funzionario-tecnico-profilo-raf-agr)e sul sito [Formez](http://riqualificazione.formez.it/lista-notizie).

