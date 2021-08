REGGIO CALABRIA Nei giorni scorsi, il personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria ha arrestato, in flagranza di reato, una 52enne reggina responsabile di tentata estorsione in danno di una coppia di anziani. L’attività svolta dagli Agenti della Polizia di Stato, che ha preso il via a seguito della segnalazione alla Sala Operativa di una donna intenta ad appiccare un incendio al portone d’ingresso dell’abitazione delle vittime, ha consentito di ricostruire una vicenda ben più complessa che durava ormai da tempo. I due anziani coniugi, infatti, erano stati già più volte minacciati dalla donna che pretendeva da loro continue somme di denaro. All’inizio, le vittime, nella speranza che le richieste terminassero, avevano pagato quanto preteso, ma poi, stanchi delle continue vessazioni, avevano deciso di non assecondare più le sue richieste. (News&Com)

