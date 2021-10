(AGENPARL) – aroma, 15 ott 2021 – Sì al finanziamento, ma per la Lega è inaccettabile che la copertura della norma degli ultimi tre mesi del reddito di cittadinanza era stata sbagliata”. Così il ministro per lo Sviluppo economico, Giorgetti. “Auspico che la versione finale del decreto legge non contenga questa norma con 40 milioni di euro inutilizzati per i pensionamenti dei lavoratori precoci, cioè chi ha cominciato a lavorare a 15 anni. 40 mln dei lavori usuranti”,sottolinea. “Usare queste risorse per il reddito è provocatorio. Le prendano da un’altra parte”

