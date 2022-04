(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 Pubblicato l’avviso pubblico per la short list degli operatori di servizi

tecnici in materia di ambiente, mobilità e politiche energetiche

Benevento, 13 aprile 2022 – Gli assessori Alessandro Rosa e Attilio Cappa

rendono noto che il Settore Ambiente, Mobilità e Politiche Energetiche è stato

pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori con

maturata esperienza per l’affidamento di servizi tecnici con specifica esperienza

in materia di ambiente, mobilità e politiche energetiche, secondo le procedure

previste dal D.Lgs 50/2016 e con riferimento alle linee guida Anac.

L’Avviso Pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Benevento

sull’Albo Pretorio on-line. Le istanze per l’inserimento nell’elenco vanno inviate

———————————

