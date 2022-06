(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 MAGIONENEWS

Mezzetti riconfermato presidente della Proloco di Agello

Tra le prime iniziative una giornata di solidarietà per raccogliere fondi per “la piccola

Lucia”

MAGIONE 3 giugno 2022 – Francesco Mezzetti riconfermato presidente della proloco di

Agello. Magione, di cui, recentemente, si sono tenute le elezioni per il nuovo consiglio.

Ad affiancare il presidente nei progetti sono stati nominati: Arianna Berioli e Graziano

Bocciarelli, vice presidenti; Patrick Schussele e Gabriele Zucchetti, tesorieri; Valentina

Forghieri, segretaria.

“Come tutte le associazioni veniamo da un periodo di interruzione di tutte le attività ma

sono sicuro che, grazie anche ai tanti giovani che sono entrati nel consiglio e alla voglia di

fare di tutti, emergeranno da questo gruppo stimoli positivi e energie nuove per la vita

associativa del nostro paese.”

Intanto, in occasione dell’incontro tenutosi nella sala del Consiglio comunale di Magione

sul resoconto delle donazioni fatte per la piccola Lucia, il presidente Mezzetti ha

comunicato la volontà dell’associazione di organizzare una giornata di solidarietà per

raccogliere fondi da destinare alle spese sanitarie della bambina.

“Vogliamo unirci – spiega il presidente – ai tanti bellissimi gesti di affetto e solidarietà che

si sono andati organizzando intorno a Lucia divenuta veramente il simbolo di quanto una

comunità unita può fare se un suo componente ha una difficoltà.”

