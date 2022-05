(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 [Rijksoverheid]

Prinses Beatrix bij viering 150-jarig jubileum Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde

9 mei 2022 – 17:13

RVD, nr. 136

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is woensdagmiddag 25 mei aanwezig bij de viering van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. De viering wordt gehouden op buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem, waar tuinfestival Gardenista 2022 plaatsvindt.

De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde is in 1872 opgericht, toen naast landbouw de tuinbouw met de teelt van groente en fruit een vlucht had genomen. Daarnaast was halverwege de negentiende eeuw interesse voor sierplanten ontstaan met de komst van gewilde, onbekende planten naar Europa. Sinds 1970 heet de vereniging KMTP/Groei & Bloei. Door de jaren heen is door Groei & Bloei veel kennis gedeeld over tuinen en tuinieren en zijn tal van tentoonstellingen, groenmarkten, tuinbezoeken en andere activiteiten georganiseerd.

Prinses Beatrix is beschermvrouw van KMTP/Groei & Bloei. Zij woont de jubileumviering bij en bezoekt een aantal activiteiten van Groei & Bloei op het tuinfestival.

🔊 Listen to this