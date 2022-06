(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 Ppe: Siracusano (FI), congratulazioni a Tajani, orgogliosi di lui

“Congratulazioni al nostro coordinatore nazionale, Antonio Tajani, rieletto vice presidente del Partito popolare europeo.

Forza Italia è orgogliosa di far parte, con convinzione, della grande famiglia popolare e moderata europea, e di avere come suo pivot in Europa una personalità come Tajani.

Auguri e buon lavoro”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri

