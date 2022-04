(AGENPARL) – dom 10 aprile 2022 Polizia. Drago (FdI): per i 170 anni più concretezza da Interno. Dare risposte a emergenze categoria

“Mi unisco all’augurio, auspicando maggiore concretezza da parte del Ministero dell’Interno… Si, perché, in un momento in cui si riescono a trovare risorse economiche improvvisamente, senza bacchetta magica, la categoria ravvisa due EMERGENZE:-mancato riconoscimento delle spettanze; -mancata applicazione del contratto di lavoro normativo ed economico triennio 2019/2021. Ciò sta generando intuibili malcontenti e serie difficoltà alle famiglie dei nostri poliziotti, specie se monoreddito. Facciamo Festa? Bene! Educazione vorrebbe un bel regalo per i festeggiati, anche se donare ciò che spetta di diritto è proprio una sostanziale contraddizione. Riusciranno i nostri eroi? Sempre meno e sempre più vecchi…”.

🔊 Listen to this