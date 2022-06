PN Gran Sasso – VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE TECNICHE AGRICOLE IN UN’AGRICOLTURA RESILIENTE E SOSTENIBILE 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA

(Assergi, 21 Giu 22) Si terrà il prossimo 20 Settembre a L’Aquila la Conferenza di chiusura del progetto VALORed è rivolta al mondo della formazione pubblica e privata, educatori/formatori/ricercatori; formatori/insegnanti di istruzione professionale; ricercatori settoriali; parchi europei; agricoltori, associazioni; personale dei decisori politici; tutti gli stakeholder e il pubblico in generale.

La Partnership VALOR presenterà i corsi di formazione sviluppati per promuoverne la diffusione nei prossimi anni, con l’obiettivo di condividere e stimolare l’adozione dei risultati di VALOR nei programmi educativi delle scuole di istruzione superiore e di formazione professionale, a livello politico.

Maggiori informazioni nella locandina e sul sitoweb di progetto

Accesso gratuito a numero limitato, registrazione necessaria

REGISTRATI entro il 10 Settembre 2022 al link: https://forms.gle/yoZXmjQR938K1Hqo8

Pagina in Italiano dedicata al Progetto VALOR: http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=418