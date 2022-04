(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 PINQuA, online 4 procedure di gara per Accordi Quadro per la realizzazione di 261 interventi (7 del Comune di Cuneo)

Oltre 820 milioni di euro di lavori stimati per attuare 261 interventi: è quanto prevedono le quattro procedure di gara, per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, pubblicati da Invitalia per conto dei comuni e delle Città metropolitane. L’obiettivo delle procedure di gara è affidare i lavori e servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi compresi nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA (Missione 5 – Componente 2, investimento 2.3 del PNRR).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ai soggetti attuatori degli investimenti PNRR.

Invitalia, in collaborazione con il MIMS e con ANCI, supporta i comuni e le città metropolitane per accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal PINQuA con l’obiettivo di ridurre le difficoltà abitative e riqualificare le aree degradate, con particolare riferimento all’innovazione verde e alla sostenibilità.

Le quattro procedure di gara sono state suddivise in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub-lotti relativi alle singole prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori o opere pubbliche (servizi tecnici; servizi di verifica della progettazione; lavori; lavori in appalto integrato e servizi di collaudo).

Lo strumento dell’Accordo Quadro permette di avviare contestualmente tutte le procedure d’appalto relative alle fasi prestazionali utili all’attuazione dell’intervento e, al tempo stesso, consente al mercato di organizzare per tempo l’offerta (sub-fornitori, materiali, ecc.), a fronte di una domanda ingente e contemporanea.

La scadenza delle quattro procedure è fissata per il 19 maggio 2022.

Il Comune di Cuneo è coinvolto con sette interventi che riguardano le 2 proposte PINQuA ID16 “Comunità integrata nella natura” e ID102 “Cuneo laboratorio sociale”. In particolare, 4 rientrano nella procedura di gara per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la nuova edificazione, e 3 rientrano nella procedura di gara per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG2 – OG11) per restauro, riqualificazione e manutenzione di immobili pubblici sottoposti a tutela.

Grazie dell’attenzione e cordiali saluti

Fabio Guglielmi

——————————————–

Città di Cuneo

🔊 Listen to this