(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 08 giugno 2022

Per la giornata di giovedì 9 giugno nuovo bollettino della Protezione Civile regionale

Pericolo incendio codice giallo su tutta la Sardegna

La condizioni climatiche e le alte temperature che in queste ore caratterizzano la Sardegna, hanno portato la Protezione Civile a emettere un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio (link più sotto). Per la giornata di domani, giovedì 9 giugno 2022, su tutto il territorio isolano sarà dunque vigente un’allerta codice giallo (pericolo incendio medio). In alcune zone, tra cui il cagliaritano, la fase operativa regionale prevede inoltre attenzione rinforzata.

Con preghiera di pubblicazione:. ————————- BOLLETTINO PC: https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7093

🔊 Listen to this