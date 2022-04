(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 PER SOSTENERE LA SALUTE …E BYOBLU

Si tratta di fitocomplessi. Sono naturali al 100%, studiati per valorizzare

la sinergia tra le diverse proprietà delle piante. L’obiettivo del progetto

è di sostenere l’indipendenza del canale di comunicazione e

favorire lo sviluppo di giovani aziende e ricercatori italiani,

mettendo a disposizione delle persone, prodotti di qualità.

https://go.byoblu.com/SpecialByo

Per fortuna, non soltanto di grandi multinazionali del farmaco è fatta la medicina, ma anche di rimedi naturali, fitoterapici e di integratori.

In farmacia, è ora disponibile SpecialByo, una nuova linea di fitocomplessi tutta italiana, dalla qualità ottimale e mirata anche a sostenere la rete televisiva Byoblu di Claudio Messora, l’unico canale televisivo no mainstream usufruibuile in digitale (canale 262), su Tivùsat (canale 462), sul sito ufficiale (www.byoblu.com) e presto anche su Sky Tv e alla radio. Attualmente questa rete è sostenuta solo dalle migliaia di micro-donazioni del suo pubblico, una scelta voluta per garantirne l'indipendenza, e da poche pubblicità etiche, unico esperimento di successo nel mondo di una tv nata realmente dal basso e priva di condizionamenti.

SpecialByo è quindi ideale per coloro che sono attenti a selezionare il meglio dell’offerta fitoterapica sul mercato e contemporaneamente tengono all'indipendenza dei media, per difendere il pluralismo in tempi dove ascoltare punti di vista diversi è sempre più difficile.

I primi due prodotti a marchio SpecialByo sono un integratore per le difese immunitarie – SpecialByo Difesa – e uno – SpecialByo Fermenti – per il benessere dell’intestino, dal quale dipende la salute di tutto l’organismo.

Le materie prime arrivano dai più selezionati produttori di queste sostanze, e prima di essere utilizzate vengono ulteriormente analizzate per garantire la massima qualità e purezza. SpecialByo vuole offrire integratori ‘di serie A’, preferendo la qualità ad eventuali vantaggi economici.

La Linea SpecialByo prevede esclusivamente formule naturali al 100% prodotte presso alcuni dei più avanzati stabilimenti italiani.

Non tutti sanno che negli integratori, le vitamine, come la C, possono essere o di origine sintetica o di estrazione vegetale. La differenza principale è che quando si estrae una sostanza da fonti naturali, con questa si ottiene anche tutta una serie di altre preziose sostanze, come flavonoidi, amminoacidi e carotenoidi, che agiscono in sinergia tra loro, aumentando i benefici dell’estratto. Questo prezioso mix si chiama appunto fitocomplesso.

Dopo la ricerca e la selezione delle materie prime, la verifica dei dosaggi e delle formule chimiche, anche la lavorazione industriale è uno degli step più importanti per la qualità del prodotto finito: assemblaggio, pulizia dei macchinari, compressione, incapsulamento sono fasi delicate che per la Linea Special Byo sono svolte mantenendo al massimo gli standard qualitativi.

Molto spesso sono i dettagli che fanno la differenza.

SpecialByo Fermenti, ad esempio, ha scelto delle capsule gastro resistenti che vengono trattate con un film protettivo di origine vegetale in grado di proteggere i probiotici dalla degradazione degli acidi gastrici. In questo modo si garantisce che il 100% del contenuto delle capsule arrivi intatto nell’intestino, proprio dove deve agire. Non è necessario quindi sovra dosare i fermenti entrando nella “competizione dei miliardi” dove le aziende fanno a gara a chi mette il maggior quantitativo di fermenti nel prodotto, perché così “qualcuno si salverà dagli acidi gastrici ed arriverà all’intestino”.

Inoltre le capsule sono inserite in blister dotati di doppio strato di alluminio. Quest’accorgimento è stato studiato per eliminare ogni rischio di umidità all’interno della confezione e garantire la massima stabilità nel tempo del contenuto.

Da tenere sempre presente comunque che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano e dei farmaci. Occorre infatti recepire che la medicina è una e come tale integra di per sé l’allopatica e i rimedi naturali. Come e quando integrare farmaci di sintesi e integratori naturali è sempre una scelta del medico.

SpecialByo Difesa

La formula è studiata per un sostegno alle normali difese immunitarie e per proteggere le cellule dallo stress ossidativo. E’ a base di vitamina C e D, inoltre: Echinacea e Zinco citrato, tutte sostanze da estrazione naturale.

La vitamina C viene ricavata dalle bacche di rosa canina e dai frutti di acerola, due piante che ne sono ricche.

La vitamina D proviene dal lichene delle renne (Cladonia rangiferina), un muschio che cresce in Nord Europa e che è molto ricco di vitamine D3 e D2.

L’Echinacea è una pianta nota per le sue proprietà immunostimolanti. Numerosi studi hanno evidenziato che può essere di aiuto negli stati influenzali e nelle malattie da raffreddamento.

Infine, lo Zinco è un minerale utile per il funzionamento di numerosi enzimi dell’organismo e contribuisce alla normale funzione delle difese immunitarie. La formulazione come “citrato” è quella più facilmente assorbita dal nostro organismo.

SpecialByo Difesa è glutenfree.

Il prodotto è studiato per rafforzare le difese immunitarie integrando nell’organismo quelle preziose sostanze che spesso si fa fatica ad assumere nella dieta. Nelle compresse sono stati inseriti i quantitativi esatti per fornire il 100% del fabbisogno giornaliero di queste sostanze. E’ dunque sufficiente assumere 1 compressa al giorno.

Sono disponibili 2 diverse confezioni di SpecialByo Difesa:

Una confezione da 60 compresse esclusiva per il web al prezzo di 24,90. Ovvero con meno di 50 cent al giorno, si ottengono due mesi di benefici.

Una confezione da 30 compresse esclusiva per le farmacie al prezzo di € 16,50. Quando il farmacista non ha a disposizione SpecialByo Difesa e consiglia un prodotto analogo si può sempre chiedere di ordinarlo spiegando al farmacista che acquistando questi prodotti si vuole dare un contributo all'informazione indipendente.

SpecialByo Fermenti

Il 70% delle cellule del sistema immunitario risiede nell’intestino.

Una buona salute intestinale è quindi fondamentale affinché la produzione di anticorpi sia ottima, funzionante ed efficace.

SpecialByo Fermenti è un probiotico per l’intestino a base di fermenti lattici, minerali e vitamine proprio mirato alla salute complessiva di questo organo. E’ quindi un integratore completo in caso di diarrea, costipazione, sensazione di pancia gonfia, colite. Inoltre l’assunzione è consigliata quando vengono somministrati antibiotici o a scopo di prevenzione.

La flora batterica intestinale, nota anche come microbiota, è costituita da oltre 400 diverse tipologie di microrganismi “buoni”, grazie ai quali il nostro organismo è in grado di sintetizzare molte sostanze importanti per la salute del corpo. Tra queste ci sono pure la serotonina, un neurotrasmettitore anche noto come ‘ormone del buon umore’, alcuni aminoacidi e diverse vitamine.

Stress, cattiva alimentazione, uso di alcuni farmaci, infezioni batteriche e virali sono tra le principali cause che determinano un’alterazione patologica del microbiota, condizione nota come disbiosi. Col tempo, a questo squilibrio possono seguire anche abbassamento delle difese immunitarie, sensibilità cutanea e diverticoli.

SpecialByo Fermenti utilizza 4 ceppi di fermenti lattici vivi tra i più studiati al mondo e in aggiunta zinco e vitamine del gruppo B.

Quando prendere SpecialByo Fermenti?

Mentre si stanno assumendo antibiotici

Quando si soffre di diarrea

Quando sia ha la sensazione di pancia gonfia

Quando si soffre di stipsi o costipazione

Quando in generale si sente che il proprio intestino “non è a posto”

Quando si hanno infezioni batteriche o virali

Perché?

Riequilibria la flora batterica intestinale

Contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario

Favorisce il normale metabolismo energetico

Protegge le cellule dallo stress ossidativo

Ingredienti

Per garantire la massima qualità al prodotto, sono stati selezionati i ceppi della più importante e storica ditta al mondo che produce fermenti, la danese Christian Hansen. In particolare il Bifidobacterium BB12 è il batterio “buono” più conosciuto in assoluto con oltre 200 studi clinici. Esistono poi più di 60 studi clinici sui benefici dell’associazione di BB12 con il Lactobacillus-acidophilus LA-5 e per questa ragione la formula Special Byo Fermenti li contiene entrambi. A completamento, sono stati aggiunti altri 2 ceppi: Bacillus Coaugulans e Lactobacillus Paracasei.

Le capsule di SpecialByo Fermenti sono gastroresistenti per proteggere i fermenti dall’acidità dello stomaco e permettere loro di arrivare vivi ed inalterati nell’intestino che devono ripopolare.

Sono disponibili 2 diverse confezioni di SpecialByo Fermenti:

Una confezione da 30 capsule esclusiva per il web al prezzo di € 19,90.

Una confezione da 20 capsule esclusiva per le farmacie al prezzo di € 15,90. Quando il farmacista non ha a disposizione SpecialByo Difesa e consiglia un prodotto analogo si può sempre chiedere di ordinarlo spiegando che acquistando questi prodotti si vuole dare un contributo all'informazione indipendente.

