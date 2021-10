(AGENPARL) – Roma, 26 ott 2021 – Il presidente del Consiglio, Draghi, ha lasciato l’incontro con i sindacati sulla manovra convocato nel pomeriggio a Palazzo Chigi per un impegno. Il confronto, durato circa due ore, prosegue ora con i ministri Brunetta, Franco, Orlando, e riprenderà comunque domani per “approfondire alcuni aspetti specifici”. Lo fa sapere Palazzo Chigi. Clima teso, secondo fonti sindacali, in particolare sul nodo pensioni. La manovra approderà in CdM giovedì.

