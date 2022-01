(AGENPARL) – Roma, 07 gen 2022 – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’On. Claudio Mancini, che oggi ha ricevuto la nomina di responsabile del Partito Democratico per le ‘Politiche per le città metropolitane’. Questo importante incarico è senz’altro una conferma della sua grande esperienza politica e di amministratore e dell’impegno portato avanti in questi anni anche come vice presidente vicario di ALI – Autonomie Locali Italiane, che ora potrà mettere a disposizione per un rilancio del ruolo delle città metropolitane”. Lo comunica in una nota ALI – Autonomie Locali Italiane del Lazio.

🔊 Listen to this