Parte domani, domenica 29 maggio 2022 dal Businco la “Pink Flamingos”

L’obiettivo è quello di fare in modo che tutte le donne che hanno affrontato nella loro vita un tumore, salgano in bici per riprendere in mano la loro vita riscoprendo la sensazione di benessere che solo le due ruote, unite al sole della Sardegna, possono dare.

Prenderà il via domani mattina, domenica 29 maggio 2022 alle 8 nel piazzale dell’Ospedale Businco di Cagliari, la prima edizione di “Pink Flamingos” iniziativa ideata dalla ASD Flamingo’s Roads APS e patrocinata dal Comune di Cagliari, iniziativa ciclistica tutta al femminile che toccherà tutte le oncologie dell’Isola.

Inizialmente al nastro di partenza saranno in otto le donne che daranno il via alla prima edizione della manifestazione, ma nel corso delle varie tappe potrebbero essere molte di più. La pedalata attraverserà la città e si concluderà con un traguardo suggestivo all’interno del Parco di Molentargius dopo aver percorso 94 chilometri.

Non casuale il fatto che si arrivi in mezzo ai fenicotteri visto che il nome stesso delle Pink Flamingos è la traduzione del nome italiano del volatile.

La carovana rosa si ritroverà il giorno dopo, lunedì 30, a Oristano per poi andare in giro per la Sardegna tra Alghero, Sassari, Nuoro per un percorso complessivo di 666 chilometri.

La conclusione è in programma il 4 giugno a Cagliari nella settima tappa che chiuderà l’iniziativa nel Parco delle Emozioni al Poetto. Al traguardo le atlete e tutte le ragazze che durante il percorso di saranno unite alla carovana, riceveranno l’abbraccio dell’ex ciclista Fabio Aru, oltre che dall’amministrazione cagliaritana con in testa il Sindaco Paolo Truzzu, il suo vice Giorgio Angius e l’Assessore allo Sport, Andrea Floris.

