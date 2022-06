(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Emozioni a finire, ma anche qualche errore, nella prima sfida al “Cavalli” tra il Parmaclima e il Nettuno 1945, decisa solo all’ottavo inning, con un doppio di Monello e un walk-off singolo di Flisi, dopo un’alternanza di punteggio che ha portato avanti i laziali per ben due volte, prima del controsorpasso finale dei ragazzi di Gianguido Poma, che hanno chiuso sul 5-4. Gara1 del secondo turno della poule scudetto ha registrato solo vittorie casalinghe, con il ko del San Marino a Collecchio, il quarto brindisi bolognese contro Godo e il primo successo del Torino su Grosseto.

Il big-match del girone A1, tra Parmaclima e Nettuno, dopo un primo attacco dominato dai partenti Montilla e Hamaya, regala la prime emozione al secondo. Parmaclima mette la testa avanti: Battioni batte valido e si ferma in seconda grazie all’errore del terza base ospite. Flisi lo spinge a casa con un singolo. Al 4° Novoa pareggia con un solo homer, ma al cambio di campo il “sacrifice fly” riporta i ragazzi di Poma sul 3-2. I laziali non ci stanno e al 5° pareggiano senza valide, con Garbella a punto su un balk. Nel 6° Giordani firma il sorpasso con un lancio pazzo. Al 7° Liguori inizia con una base a Flisi, in seconda sul bunt di Koutsoyanopulos e a casa sull’errore di Sellaroli che manda le due squadre agli extrainning. All’ottavo la volata di sacrificio di Garbella fa segnare Novoa, autore di un singolo. Nella parte bassa della ripresa si parte con il singolo di Astorri (in seconda sul bunt di Desimoni), a casa sul doppio di Monello. Ludovisi forza la basi dando l’intenzionale a Battioni, ma il singolo di Flisi (2/3 come Sambucci) fa saltare in aria i cappellini del Parmaclima, che ha come rilievo vincente Habeck. Per Nettuno (perdente Liguori) è il quarto stop di fila.

La Camec Collecchio costringe il San Marino alla terza sconfitta nella poule scudetto, facendo un passettino alla volata per piegare i campioni 2021. Alla fine saranno dieci le valide emiliane (2/3 Monzon, 2/4 Daddi e Pasotto) su Quevedo (7 in 4rl) e Andrè (3 in 2rl), contro le misere cinque concesse da Ruiz (4bv-7so in 6rl) e Maduro.

È la Camec a sbloccare il risultato al 2°: singolo di Alfieri, a casa sul doppio di Trolli. Il raddoppio emiliano lo segna Daddi al 3° sul doppio di Pasotto. Collecchio mette un altro mattoncino sulla vittoria al 4° grazie a Calasso, che va a casa sull’errore di Epifano sulla battuta di Benetti. Al 5° i locali segnano grazie alla volata di sacrificio di Gamberini, mentre al 6° Sorrentino segna il 5-0 sulla hit di Daddi.

I campioni riescono solo ad andare a punto al 7° sul fuoricampo di Batista, contro il rilievo Maduro.

Tutto facile nel girone B1 per l’UnipolSai Bologna, che fa valere la superiorità offensiva (13 valide a due) contro l’Hort@ Godo. Sorretto prima da Rivero (1bv-5so in 5rl), poi a Gonzalez, la Fortitudo slocca il risultato al 2° tentativo: singolo di Bertossi, spinto a casa da Liberatore, che va poi a firmare il 2-0 sul doppio di Agretti. Al terzo la Fortitudo cala il tris: Lampe va in seconda con un singolo e un bunt di sacrificio e segna sulla valida di Bertossi. Al 5° i ragazzi di Lele Frignani chiudono definitivamente i conti: apre la ripresa il doppio profondo di Martini che fa scendere dal monte il partente Cannellini (10bv-2so in 4rl). Il rilievo Laghi fa entrare due punti su lancio pazzo, poi subisce altri due punti sul singolo di Bertossi (3/4, 2pbc) e la volata di sacrificio di Fuzzi. Al 6° Lampe mette la ciliegina sulla torta con un solo homer.

Prima vittoria della seconda fase per il Campidonico Torino che piega la Spirulina Becagli Grosseto (4-1) con una gran partenza e una super prestazione di Josè Rodriguez, che ha firmato una three-hitter con dieci eliminazioni al piatto.

Il Campidonico Torino ha deciso gara1 al 1° attacco: Jonathan Carbo (6bv-5so in 5rl) fa eliminare Giarola, ma Pascoli batte un singolo e corre poi a casa sul gran triplo di Carrera, che segna il 2-0 sulla hit di Peloro.

I lanci di Josè Rodriguez annientano il line-up del Grosseto che nelle prime quattro riprese rimedia solo un paio di basi ball. Per vedere la prima valida ospite bisogna aspettare Biscontri al 5° turno. Al cambio di campo però i Grizzlies triplicano con la terza hit di serata di Peloro che spinge a casa Giarola. Al 6° il rilievo Oscar Tucci carica le basi a suon di ball, si riprende, ma con un lancio pazzo fa segnare il 4-0 agli ex compagni di squadra. Nell’ultimo inning i doppi grossetani di Albert e Sgnaolin fissano il risultato finale sul 4-1.

POULE SCUDETTO, i risultati di gara1 della 2ª giornata di andata

Gir. A1: Parmaclima-Nettuno 5-4 (8°), Camec Collecchio-San Marino 5-1. Sabato: San Marino-Collecchio (16-20), Parma-Nettuno (16-20,30);

Classifica: Parmaclima 800 (4-1); San Marino 571 (4-3); Collecchio 500 (1-1), Nettuno 1945 0 (0-4).

Gir. B1: UnipolSai Bologna-Hort@ Godo 8-0, Campidonico Torino-Spirulina Becagli Grosseto 4-1. Sabato: Godo-Bologna (16-20,30); Torino-Grosseto (16-20,30)

Classifica: Bologna 1000 (4-0); Grosseto 500 (2-2); Godo e Torino 250 (1-3).

Nelle foto: Lampre dell’UnipolSai Bologna corre a casa dopo aver battuto il fuoricampo dell’8-0 contro l’Hort@ Godo (PhotoBass)

La valida vincente di Flisi del Cariparma contro il Nettuno (El Tambor Major)

