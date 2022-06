(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Ordine avvocati, Fondazione scuola Forense e Epaca –Coldiretti: venerdì 10 giugno p.v.

seminario a Cosenza su malattie professionali,infortuni sul lavoro e tutela della persona

Malattie professionali,infortuni sul lavoro e tutela della persona sono temi cardine e caldi di estrema

attualità con continui pronunciamenti dei giudici. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza,

la Fondazione Scuola Forense con la collaborazione e in sinergia con il patronato Epaca Coldiretti,

hanno organizzato per venerdì 10 giugno p.v. dalle ore 15.30 nella sala Giorgio Leone di

Palazzo Arnone a Cosenza uno specifico approfondimento che vedrà la presenza di professionisti

ed esperti della materia. Dopo i saluti di Vittorio Gallucci e Claudio De Luca rispettivamente

presidenti dell’Ordine degli avvocati e della Fondazione Scuola Forense, il seminario sarà

introdotto e moderato da Vincenzo Ferrari Docente Unical e direttore scuola Forense. Le relazioni

saranno tenute da Roberto Riverso magistrato della Corte di Cassazione e consulente giuridico del

Ministro del Lavoro, Francesco Passarelli Medico Legale e CTU Tribunale di Cosenza, Ilario

Antonio Sorace avvocato Inail di Cosenza ed Enrico Vallini della Direzione Generale Epaca. “Si

tratta di un confronto e approfondimenti importanti – precisa Epaca-Coldiretti – per avere un

quadro chiaro delle malattie e delle inidoneità che possono emergere nello svolgimento della

propria professione, anche per definire meglio, in futuro, percorsi e progetti volti a ridurre i rischi”.

La partecipazione all’evento da diritto a crediti formativi in Diritto Previdenziale.

