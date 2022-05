(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Nota stampa – Palermo, Di Piazza (M5S): comportamento Lagalla non ha scusanti

Roma 24 maggio 2022: “Quando tutta la nazione si ferma per commemorare il sacrificio di Falcone, della moglie e magistrato Morvillo e degli uomini della scorta, come riesce a non andare alla commemorazione il candidato sindaco del centro destra rimane un mistero. Non servono scuse e pretese, non ci sono giustificazioni. Chi rappresenta le istituzioni ha l’obbligo morale di mostrare rispetto a chi è morto combattendo la mafia. Accade anche questo a Palermo, accade che un candidato sindaco dia una pessima testimonianza, in particolare modo agli studenti di tutte le scuole di Palermo, con la sua assenza. Non possiamo e non vogliamo dimenticare questo brutto gesto, soprattutto perché ci sono le elezioni amministrative e mi chiedo se sia adatto anche solo ad essere candidato una persona che ha questo atteggiamento. La mafia si batte con la cultura,

con gesti semplici ma forti, come onorare le vittime e il loro sacrificio, se non si riesce a fare questo, c’è allora un forte senso di preoccupazione che non possiamo sottacere”

Steni Di Piazza senatore M5S coordinatore comitato inclusione

