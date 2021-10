(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

COMUNICATO STAMPA

Denunciata donna per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

I Carabinieri della Stazione di Norcia con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia, a conclusione di una indagine finalizzata alla verifica della corrispondenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del reddito di cittadinanza, hanno denunciato una cittadina italiana di origini campane e residente nella Valnerina, già nota ai Carabinieri.

La donna, nonostante fosse percettrice di reddito di cittadinanza, risultava occupata in “nero” alle dipendenze di un’impresa dell’area ed ometteva di comunicare all’I.N.P.S. la variazione occupazionale da cui derivano redditi da lavoro dipendente, rendendosi così responsabile del reato previsto dall’art. 7 comma 2 del D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019.

Le attività d’indagine condotte dall’Arma territoriale e dal Reparto Specializzato permettevano di appurare l’elargizione da parte dell’I.N.P.S. di €. 1.144,00 in favore della donna.

