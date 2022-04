(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PERUGIA

COMUNICATO STAMPA

CASCIA

UN UOMO DENUNCIATO PER TRUFFA ON LINE

Prosegue incessantemente l’attività di contrasto al dilagante fenomeno delle truffe on-line, che negli ultimi mesi sono aumentate in maniera esponenziale.

I Carabinieri della Stazione di Cascia, al termine di un’attività di indagine, durata pochi giorni, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto una persona presunta responsabile di una truffa ai danni di un giovane di Cascia.

L’uomo in questione, presentatosi come titolare di una società operante nel settore commerciale e dell’abbigliamento, rivelatasi poi inesistente, nei giorni scorsi aveva intavolato una trattativa con la vittima, utilizzando un noto social network, per la vendita di un paio di scarpe sportive di una nota marca ad un prezzo molto conveniente.

La comunicazione, avvenuta esclusivamente via chat, ha portato all’invio, tramite corriere, della merce ordinata, al quale il malcapitato ha pagato in contrassegno la somma di 130,00 euro, scoprendo, poco dopo, che all’interno del pacco erano presenti degli stivali di gomma di scarsissimo valore e non le scarpe sportive che aveva ordinato. Il giovane, resosi conto di essere stato vittima di una truffa, si è subito recato dai Carabinieri che, grazie ad una rapidissima attività investigativa, hanno sequestrato la somma di denaro e identificato il presunto autore della truffa, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso reati analoghi e con lo stesso modus operandi in molte altre regioni d’Italia.

L’uomo è stato quindi denunciato alla magistratura, presso la quale, qualora le ipotesi investigative dovessero trovare conferma, dovrà rispondere del delitto di truffa.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

