(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELR.A.nsZQDtYX8Pkj5jpOMiC8GK6N86SemgZKrvpyyYuDk9GqWXMsqTHqJPsrjTbJhCfxsFbv02vRWy5hEJBbTH9ZCw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

19/05/2022

[Francesco: non dimentichiamo le altre guerre, l’aiuto non si basi sulla ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELX.A.LVxaip5cjKU4IQjWCJ_N3XyLbBTnzPzA_2t0_fQydKN7ggzPiymW_KhrzzCtjXnaOgdKkbeP3yBBQFsEw29DKg)

[article icon]

[Francesco: non dimentichiamo le altre guerre, l’aiuto non si basi sulla “geografia”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELX.A.LVxaip5cjKU4IQjWCJ_N3XyLbBTnzPzA_2t0_fQydKN7ggzPiymW_KhrzzCtjXnaOgdKkbeP3yBBQFsEw29DKg)

Nel discorso rivolto ai nuovi ambasciatori di Pakistan, Emirati Arabi Uniti, Burundi e Qatar, il Papa sottolinea come la fraternità e l’appoggio umanitario debbano essere rivolti a tutta la famiglia umana senza distinzioni di sorta, aperta alle varie situazioni di ingiustizia come povertà, fame, …

[Il Papa: nella lotta alla tratta favorire l’uso responsabile di tecnologia e social ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELJ.A.35qtShkBJldjEYdt53lptnAYiHHMiHb9u8yJS3m1O5vho0KEyeq7F0QLX44oUYCQCEc85ZSwWUy25aIFZKKVnw)

[article icon]

[Il Papa: nella lotta alla tratta favorire l’uso responsabile di tecnologia e social ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELJ.A.35qtShkBJldjEYdt53lptnAYiHHMiHb9u8yJS3m1O5vho0KEyeq7F0QLX44oUYCQCEc85ZSwWUy25aIFZKKVnw)

Nel discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale del Santa Marta Group, impegnato nel contrasto alle moderne forme di schiavitù, Francesco auspica …

[Il Papa a Scholas Occurrentes: salvare il pianeta grazie alla poesia e al coraggio delle donne](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELH.A.hZcSUZ1ry7uMYktJSxeZ9dzdeYMJEPvOsvltn9Zp6AaoQkuQxQXTsR-uPWeawhfCJSHN-LOfDPyI-pCiedWbtg)

[article icon]

[Il Papa a Scholas Occurrentes: salvare il pianeta grazie alla poesia e al coraggio delle donne](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELH.A.hZcSUZ1ry7uMYktJSxeZ9dzdeYMJEPvOsvltn9Zp6AaoQkuQxQXTsR-uPWeawhfCJSHN-LOfDPyI-pCiedWbtg)

Nel pomeriggio, il Santo Padre ha incontrato il Movimento Educativo di recente eretto ad associazione di fedeli a carattere internazionale. Dall’Aula Magna …

[I direttori delle riviste dei Gesuiti incontrano Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELT.A.jqi8Ot85TylfwSIbcjTWGs7qMNZoqMX-QoCq8RzyKdx5l1YFQF8Y8bMBB-jKL3X-xz2LQAFl5-zn_oQKM4Go2Q)

[article icon]

[I direttori delle riviste dei Gesuiti incontrano Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELT.A.jqi8Ot85TylfwSIbcjTWGs7qMNZoqMX-QoCq8RzyKdx5l1YFQF8Y8bMBB-jKL3X-xz2LQAFl5-zn_oQKM4Go2Q)

Al centro del colloquio, il tema della guerra in Ucraina, la vita della Chiesa e il percorso sinodale

[Il Papa: la distruttività umana va curata ed estirpata alla radice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELN.A.iO4IG2YgN11-F7K_qUSO9Rpfjp0lHEWP_eGoUkWh9fk8Di6mfM2H6-OiZLchAPim4EAhc_HyBodPNynDlbpj8g)

[article icon]

[Il Papa: la distruttività umana va curata ed estirpata alla radice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELN.A.iO4IG2YgN11-F7K_qUSO9Rpfjp0lHEWP_eGoUkWh9fk8Di6mfM2H6-OiZLchAPim4EAhc_HyBodPNynDlbpj8g)

In un Messaggio all’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, Francesco analizza il presente …

[Francesco: siate preti vicini alla gente non da ‘laboratorio teologico’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELE.A.7DurjVNQvJhNxxULIYDKgZ3gxng-sdiv1prly2C9PxGZ1hsY0u2JFBoscmAzMZLtoguRknHDcFP1GuGH75Zgdw)

[article icon]

[Francesco: siate preti vicini alla gente non da “laboratorio teologico”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELE.A.7DurjVNQvJhNxxULIYDKgZ3gxng-sdiv1prly2C9PxGZ1hsY0u2JFBoscmAzMZLtoguRknHDcFP1GuGH75Zgdw)

Il Papa incontra in Vaticano i membri del Pio Collegio Romeno che festeggia gli 85 anni di fondazione e ricorda gli anni della persecuzione comunista nel Paese …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Gallagher in Ucraina: vedere la guerra in tv non è come toccarla nella realtà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELU.A.kp0T0J53E9vsisHrkXcnynYFUfeyWpcmJwgxDqqt4eArKsogzk2LpNS93mqyGZiOPoQz0delZz7NQumxy_24OQ)

[article icon]

[Gallagher in Ucraina: vedere la guerra in tv non è come toccarla nella realtà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELU.A.kp0T0J53E9vsisHrkXcnynYFUfeyWpcmJwgxDqqt4eArKsogzk2LpNS93mqyGZiOPoQz0delZz7NQumxy_24OQ)

“Una crisi umanitaria tremenda”: così il segretario per i Rapporti con gli Stati racconta le prime impressioni del suo viaggio nel Paese dove si combatte da …

[Tratta, Nichols: più impegno contro un fenomeno in preoccupante aumento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELY.A.czKfd–B_upaYMl-ksJ0UJgHIo1144x4uM–D7WRl59H03_70NBsYgxFd_eFlNQ-XAN9W0tcvpws4_3p5aerBw)

[article icon]

[Tratta, Nichols: più impegno contro un fenomeno in preoccupante aumento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELY.A.czKfd–B_upaYMl-ksJ0UJgHIo1144x4uM–D7WRl59H03_70NBsYgxFd_eFlNQ-XAN9W0tcvpws4_3p5aerBw)

Dopo l’udienza con Papa Francesco, il Gruppo Santa Marta ha incontrato i giornalisti, nella Sala Marconi della Radio Vaticana, sull’impegno della Chiesa nella …

[Processo vaticano, Perlasca a sorpresa in aula. Marogna deposita un memoriale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELG.A.poPWzMtkK2g8OSy9fAAhfHSlRsFiIX8zrsWvvc5bYv5fSYORs5IiEb8u7uTpaqgxt0zlXxeIf5oOT_pLzPaO9w)

[article icon]

[Processo vaticano, Perlasca a sorpresa in aula. Marogna deposita un memoriale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELG.A.poPWzMtkK2g8OSy9fAAhfHSlRsFiIX8zrsWvvc5bYv5fSYORs5IiEb8u7uTpaqgxt0zlXxeIf5oOT_pLzPaO9w)

L’ex capo Ufficio apparso all’improvviso durante l’udienza e allontanato dal presidente Pignatone. Interrogatorio di circa cinque ore al cardinale Becciu sugli …

[La scuola ‘d’amore’ delle Maestre Pie Venerini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELM.A.FrtAuVFgwaL0KyyXN8N7RNUmZHtt8CzVfsr6IVR0LZSxsl3OnvLRisy_eYeQxXXmimEYgzz2_OmYo0WM-irIZA)

[article icon]

[La scuola ‘d’amore’ delle Maestre Pie Venerini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELM.A.FrtAuVFgwaL0KyyXN8N7RNUmZHtt8CzVfsr6IVR0LZSxsl3OnvLRisy_eYeQxXXmimEYgzz2_OmYo0WM-irIZA)

In questo libro, presentato stasera presso l’Istituto romano di Monte Mario, Martina Luise, con la passione educativa di chi ha una mamma insegnante e ha …

[La Laudato sì in scena all’Istituto delle Maestre Pie Venerini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELS.A.gS5TkJIvoLBCKE11IoHhs3WiekQvX8n3Z0nejAFlWTcyZgNhvXPcqOYea_SnIykl4Q8fXJqUV5zfq_eXHs6GPg)

[article icon]

[La Laudato sì in scena all’Istituto delle Maestre Pie Venerini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELS.A.gS5TkJIvoLBCKE11IoHhs3WiekQvX8n3Z0nejAFlWTcyZgNhvXPcqOYea_SnIykl4Q8fXJqUV5zfq_eXHs6GPg)

Oggi pomeriggio alle 15.30 il cortile di questa scuola romana si trasforma in un grande palcoscenico. Protagonisti i bambini dell’infanzia e della primaria che …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELK.A.P6dj89KsisUQxx8EBFzVmV4Uh0l0BzcPUVQY3w7LMKiI1VpgdLqS3ENN31QyFQfylm1UfBYQ0gxeH1KTgtIatA)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELK.A.P6dj89KsisUQxx8EBFzVmV4Uh0l0BzcPUVQY3w7LMKiI1VpgdLqS3ENN31QyFQfylm1UfBYQ0gxeH1KTgtIatA)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELc.A.EfOjaYvqPTDtP1oG-Qbp2yqgl5Rgc5IAdgdc8bMuh-5HRLR5DdrfGfX80F_PT-37oPcBOfJO7_Mny5nEcikedQ)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELc.A.EfOjaYvqPTDtP1oG-Qbp2yqgl5Rgc5IAdgdc8bMuh-5HRLR5DdrfGfX80F_PT-37oPcBOfJO7_Mny5nEcikedQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELO.A.hEcXjhhS7Mas0xy7s51p_2otpBg_-M-m8zpuY3uo1M58dQJ-l1ERDurGJZt5p4qsazHYukmvH86VRg1pwSzIVw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELO.A.hEcXjhhS7Mas0xy7s51p_2otpBg_-M-m8zpuY3uo1M58dQJ-l1ERDurGJZt5p4qsazHYukmvH86VRg1pwSzIVw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELa.A.KdEcE-gDmIFcTnImlnZc1vmUaB_EEDcutjIVyFFSM7vTooDkXJnQKu3wjEmuQ4sBgsVzV3Q5e-vPHXRCQMMtmg)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELa.A.KdEcE-gDmIFcTnImlnZc1vmUaB_EEDcutjIVyFFSM7vTooDkXJnQKu3wjEmuQ4sBgsVzV3Q5e-vPHXRCQMMtmg)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

PRIMO PIANO

[Ucraina, la Banca Mondiale finanzia l’esportazione del grano ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELI.A.XsMHOEafZCN6jCEyrqHvpcWPIh8Tp2LmrhTKUgXRcOZTW1Ilm2glh5yTlV-xauD0aZBNTZegl81hE2MEGj23FA)

[article icon]

[Ucraina, la Banca Mondiale finanzia l’esportazione del grano ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELI.A.XsMHOEafZCN6jCEyrqHvpcWPIh8Tp2LmrhTKUgXRcOZTW1Ilm2glh5yTlV-xauD0aZBNTZegl81hE2MEGj23FA)

La crisi alimentare nel Paese è preoccupante e l’Onu rilancia l’appello a Putin di sbloccare i porti. Intanto Mosca decide l’espulsione di decine di diplomatici …

[Cristo si è fermato a Eboli. Nell’orto dei detenuti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELP.A.bILmQ2q8eNwuSkJJIxBaRVs376p7pMBzrUaRZsA9YE3IXqRcwTFDOuP_j7ZUKF9JJs_IX3YtXbK99wLvN7AMUA)

[article icon]

[Cristo si è fermato a Eboli. Nell’orto dei detenuti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELP.A.bILmQ2q8eNwuSkJJIxBaRVs376p7pMBzrUaRZsA9YE3IXqRcwTFDOuP_j7ZUKF9JJs_IX3YtXbK99wLvN7AMUA)

Riscoperta delle tradizioni come nel libro di Carlo Levi e attenzione alla sostenibilità ambientale: tutto questo e molto di più è l’orto condiviso che curano i …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUf.Rct.BELQ.A.BqzliJlzb7a8t_p8KxV47bFJidLqqetcC_qUT-Fno5-80YOdWAnnDbzizUEXlh18CNIGYTqNMjSyfxsxqiQMrw)

SOCIAL

🔊 Listen to this