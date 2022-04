Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

22/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64321

[Festa della Liberazione – 25 aprile 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64321)

Festa della Liberazione 25 Aprile 2022 Programma della giornata ore 8.45 I partecipanti si ritroveranno presso il Palazzo della Gran Guardia (Auditorium) per la parte … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64321)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915

[Visite guidate alla scoperta di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

Tornano, a partire dal mese di aprile, le Visite guidate alla scoperta di Verona, piacevoli passeggiate per vivere tutto il fascino di Verona, organizzate dall’Ufficio di Informazioni … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128

[Visite guidate gratuite alla mostra “Vasi antichi”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128)

In occasione della mostra Vasi antichi allestita al Museo Archeologico al Teatro Romano, proseguono le visite guidate gratuite comprese nel biglietto d’ingresso al museo. Gli … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939

[Visite guidate gratuite alla mostra “Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939)

In occasione della mostra Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, si terranno alcune visite guidate gratuite all’esposizione. Le visite … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77939)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80967

[Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80967)

Dal 21 al 24 aprile 2022 la Società Letteraria di Verona presenta, in collaborazione con il Comune di Verona, l’Accademia Filarmonica di Verona e l’Associazione Kasa dei LIbri … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80967)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81006

[La tigre a Verona. Omaggio a Emilio Salgari](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81006)

Lunedì 2 maggio alle ore 21 al teatro Camploy di Verona (via Cantarane 32) si terrà La tigre a Verona Omaggio a Emilio Salgari Lo spettacolo – in … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81006)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81052

[Lavorare nei parchi divertimento in Italia e all’estero](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81052)

Cos’è? Giovedì 28 aprile alle ore 15.30 si terrà l’evento dedicato alle opportunità di lavoro nel settore dei parchi divertimento in Italia e all’estero … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81052)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81116

[Concerto di musica sacra con Toni Pagliuca](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81116)

Venerdì 22 aprile alle ore 21 nella Chiesa di S. Fermo di Verona si terrà un concerto di Tony Pagliuca ex tastierista del leggendario gruppo le Orme . Il virtuoso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81116)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81148

[Borgo medievale in Parco Santa Croce](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81148)

Circoscrizione 6^

Ricostruzione storica di antichi mestieri e vita quotidiana dell’epoca medievale. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81148)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81160

[Mostra pittorica ‘Radici’](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81160)

La mostra dal titolo ‘Radici’ viene inaugurata in Gran Guardia il 26 aprile alle ore 18 e si protrae fino al 10 maggio . L’esposizione di opere dell’ artista architetto … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81160)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81162

[Verona Minor Hierusalem](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81162)

Dal 29 aprile al 28 maggio si svolge “Verona Minor Hierusalem : L’anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino” nella cripta della … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81162)

