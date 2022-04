(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

19/04/2022

[Affidamento servizio di rinnovo annuale della Banca Dati DeJure TopMaior 2022-2023](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81121)

Si pubblica determina di riferimento. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81121)

[Gara telematica n. 11/22 – Procedura negoziata per l’esecuzione della fornitura con posa in opera di pannelli a messaggio variabile](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81117)

19 aprile 2022 – E’ stato pubblicato l’esito della seduta del 15 aprile 2022 POR-FESR 2014-2020 – Asse 6: “Strategia Integrata per lo Sviluppo Sostenibile” (SISUS) – Autorità … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81117)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this