Newsletter Bandi e gare d’appalto

12/04/2022

[Teatro Romano – Stagione teatrale 2022 – Montaggio degli impianti elettrici, di illuminazione, di emergenza e di sicurezza](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81061)

EDIFICI MONUMENTALI – Teatro Romano – Stagione teatrale 2022 – Montaggio degli impianti elettrici, di illuminazione, di emergenza e di sicurezza. Affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81061)

[Edilizia Monumentale Civile – Avviso indagine di mercato per acquisizione manifestazioni interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria per l’attività di verifica della progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81056)

Avviso indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di per manifestazioni di interesse da parte di professionisti qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81056)

[Teatro Romano – Stagione teatrale 2022 – Servizio di montaggio delle strutture sceniche](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81059)

EDIFICI MONUMENTALI – Teatro Romano – Stagione teatrale 2022 – Servizio di montaggio delle strutture sceniche. Affidamento del servizio alla ditta Edil CDP srl. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81059)

