(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 F.I.M.A.A.

(mediatori merceologici)

partecipa al CeMI

insieme ai principali operatori internazionali

del settore delle agrocommodity

Milano, venerdì 6 maggio, ex Palazzo del Ghiaccio

Roma 5 maggio 2022 – L’Italia è uno dei principali paesi nel panorama internazionale per produzione, trasformazione e commercio agroalimentare. Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia – partecipa alla terza edizione del CeMI (commodity exchange Milano), l’evento annuale dedicato al mondo delle agro-commodity, che si svolgerà a Milano, venerdì 6 maggio a partire dalle ore 9.30, nell’ex Palazzo del Ghiaccio (via Giovanni Battista Piranesi 14 – Porta Vittoria).

All’evento, organizzato da Associazione Granaria Milano, Ager Bologna e Associazione Granaria di Torino, la consulta dei mediatori merceologici Fimaa sarà presente con un proprio stand.

Oltre 500 partecipanti, 27 espositori tra cui alcune aziende ucraine invitate a prendere parte all’evento. Una giornata di incontri, convegni e discussioni fra i maggiori operatori del settore cerealicolo, e non solo, per approfondire l’attuale scenario internazionale dei mercati, caratterizzato da un significativo e generalizzato incremento dei prezzi delle principali commodity energetiche e agricole, ma anche per ritrovarsi, riallacciare i rapporti personali limitati dall’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, riappropriarsi del senso di appartenenza e di amicizia fra operatori dello stesso settore.

A proposito di Fimaa

[www.fimaa.it](http://www.fimaa.it/) – Fimaa-Confcommercio, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, è la più antica e grande Associazione del settore dell’intermediazione in Italia. Conta oltre 12.700 imprese associate con più di 45mila addetti. Aderente al sistema Confcommercio-imprese per l’Italia, la Federazione rappresenta tutto il comparto della mediazione: agenti immobiliari, mediatori merceologici, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti di servizi vari ed opera in Italia e in Europa per la loro tutela sindacale e crescita professionale.Fimaa-Confcommercio attraverso il dialogo con le Istituzioni è protagonista di tutte le principali normative che regolamentano il settore dell’intermediazione.

🔊 Listen to this