(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 La Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi è nata a Torino nel 1994 dall’intuizione di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, e Maria Luisa Rossi, appartenente a una famiglia di antiquari di Torino, e dalla iniziale collaborazione con l’Associazione Piemontese Restauratori d’Arte. Ha sede tra le antiche mura dell’ex Arsenale Militare Sabaudo, ora Arsenale della Pace.

Accreditata come Agenzia Formativa Regionale, ha la possibilità di accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e di rilasciare un attestato di specializzazione professionale qualificante.

Le attività formative, annuali da 900 ore e biennali da 1800 ore, sono rivolte a disoccupati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e impegnano gli allievi, da novembre a giugno, con un orario settimanale dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00. L’accesso ai corsi è a numero chiuso, per un massimo di 10-11 allievi per corso, e richiede il superamento di una selezione comprensiva di test e colloquio.

Nel 2009 la Scuola si è insediata nei locali più ampi e idonee delle ex Sellerie del complesso dell’Arsenale (accessibili da Via Andreis, 18/23 a Torino) ed è arrivata così a contare su una superficie di circa 2.400 mq, distribuita su due piani, in cui sono stati allestiti nove laboratori per i mestieri d’arte e per il restauro, due aule per la teoria, un’aula magna, un laboratorio di chimica applicata, un laboratorio di informatica con impianto per audiovisivi, un’aula attrezzata per disegno tecnico e ornato, un laboratorio per la fotografia e per la diagnostica, una biblioteca di settore.

Nell’ambito delle proprie attività formative finanziate dalla Regione Piemonte, la Scuola collabora o ha collaborato con importanti istituzioni pubbliche e private del territorio. Per questi motivi, e con l’obiettivo di offrire agli allievi un’opportunità di formazione concreta orientata al recupero di pregiati manufatti del patrimonio storico-artistico, ha creato un circuito virtuoso contraddistinto dall’utilizzo delle risorse di cui dispone per restituire alla fruizione manufatti e opere d’arte che necessitano di essere preservati.

In questa prospettiva è stato definito l’accordo di collaborazione con la Direzione regionale Musei Piemonte che ha portato all’organizzazione di un cantiere didattico, rivolto agli allievi del corso di specializzazione in restauro di arredi lignei, finalizzato alla realizzazione degli interventi conservativi che hanno interessato il tavolo di Henry Thomas Peters, esperienza interamente svolta nella Sala da pranzo del Castello di Racconigi dove l’opera è esposta.

Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi

SERMIG Arsenale della Pace

www.scuolartigianirestauratori.org

