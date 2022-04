(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Comune di Massa Lombarda

Massa Lombarda, 26 aprile 2022

MASSA LOMBARDA HA CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA

LIBERAZIONE

Lunedì 25 aprile Massa Lombarda ha ricordato il 77esimo Anniversario della Liberazione dal

nazifascismo.

In apertura di giornata sono state depositate le corone ai cippi Dini e Salvalai e a Villa Serraglio.

Alle 10 è partito il corteo percorrendo il tratto da Piazza Matteotti a Piazza U. Ricci dove sono

state deposte le corone al Monumento ai Caduti Partigiani.

Successivamente in Piazza Matteotti, davanti a circa 250 persone, sono intervenuti Daniele

Bassi, Sindaco di Massa Lombarda e Presidente del Comitato Unitario Antifascista; Lucia Ricci,

Componente del direttivo ANPI di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno; Mauro

Remondini Presidente dell’ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul

Santerno.

A chiudere, gli alunni delle classi quinte delle Scuole elementari “L. Quadri” e “A. Torchi” hanno

presentato “Pensieri in Libertà”.

Alle 14.45 è partita la biciclettata a cura di ANPI dal titolo “In bici nella memoria” con partenza

dal Monumento ai Caduti e arrivo ai Cippi della Resistenza di via Vignole. A ogni tappa è

avvenuta una breve esposizione dei fatti accaduti e al termine un buffet di ristoro.

Il sindaco Daniele Bassi, al termine della giornata ha commentato: “oggi più che mai è dovere

civico e morale ricordare i valori su cui si fondano le nostre comunità e che traggono origine

dalla nostra bella Costituzione, a partire dall’antifascismo e dalla lotta di Liberazione

dall’invasore nazi-fascista. La libertà non bisogna mai considerarla acquisita per sempre, come

ci dimostra il dramma che stanno vivendo i cittadini inermi dell’Ucraina per colpa dell’invasore

russo.”

