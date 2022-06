(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 UFFICIO Piazza Tancredi, 7

SECONDA EDIZIONE DI “COSA VOGLIO FARE DA GRANDE”

1.500 MAGLIETTE UNISALENTO A BAMBINI E BAMBINE DELLE PRIME CLASSI

ELEMENTARI

In questi giorni l’Università del Salento distribuisce a circa 1.500 bambine e

bambini delle prime classi elementari di 20 scuole sorteggiate tra quelle delle

province di Lecce e Brindisi una maglietta con l’invito “UniSalento ti aspetta. Matricola

anno accademico 2034/2035”. L’iniziativa, avviata lo scorso anno e che si ripeterà

anche il prossimo, è stata realizzata in collaborazione con l’azienda tessile Barbetta e

chiede agli studenti la realizzazione di brevi video sul tema “Cosa voglio fare da

grande”. Sono stati sorteggiati quest’anno gli Istituti “Battisti” e “Tempesta” di Lecce,

i Comprensivi di Aradeo, Corigliano-Melpignano, Maglie, “Bodini” di Monteroni, Novoli,

“Diaz” di Vernole, Tricase, “Antonazzo” di Corsano, Galatina Polo 2 e Galatone Polo 1,

“Ingusci” Polo 3 di Nardò, Taviano, “Sarti” di Campi Salentina, “Giovanni XXIII” di

Ostuni, “Santa Chiara” e “Casale” di Brindisi, Carovigno e San Vito dei Normanni

(secondo istituto comprensivo).

«Anche quest’anno abbiamo voluto simbolicamente testimoniare la vicinanza del

nostro Ateneo ai più piccoli e alle loro famiglie», dice il Rettore Fabio Pollice,

«valorizzando le relazioni con le scuole, con le quali condividiamo il prezioso compito

di rintracciare e coltivare potenzialità e vocazioni degli studenti, protagonisti del futuro

del nostro territorio. Un territorio che, grazie alle attività di ricerca e a percorsi

formativi di eccellenza, puntiamo a rendere sempre più sostenibile e rispondente,

dunque, alle esigenze delle future generazioni. Ringrazio quindi Luciano Barbetta,

fondatore dell’azienda omonima e componente del nostro Consiglio di

amministrazione, per continuare ad accompagnarci in questa entusiasmante

iniziativa».

Nell’immagine allegata il Rettore Fabio Pollice e Luciano Barbetta con le

magliette realizzate.

La selezione dei video prodotti lo scorso anno è pubblicata sul canale YouTube

UniSalento, playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLQN0Q-K1FkmTjJ64yA-

6SqXAgwi_b3gUV

Lecce, 9 giugno 2022

