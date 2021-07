(AGENPARL) – Roma, 11 lug 2021 – Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno raggiunto un accordo sul sistema delle regole per la gestione del M5s. Lo annuncia il reggente Crimi in apertura dell’Assemblea dei parlamentari pentastellati. Nei prossimi giorni potrebbe essere dato l’avvio alle nuove procedure statutarie per il Movimento. Determinante il lavoro svolto dal comitato dei sette. Grillo e Conte si sentiranno ancora per indire le votazioni. Esulta Di Maio:”Sempre creduto nella mediazione, ora al via il nuovo corso”.

