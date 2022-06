(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 L’Iveser celebra la Festa della Repubblica con un evento alla Giudecca

L’Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea ha celebrato, come ogni 2 giugno, la Festa della Repubblica. Lo ha fatto, nel trentennale dalla nascita dell’associazione, con un evento ospitato a Villa Heriot, alla Giudecca, alla presenza, per l’Amministrazione comunale, dell’assessore alle Politiche educative e del presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano.

Dopo i saluti istituzionali, si è svolto il dibattito “Pensare l’antifascismo oggi” al quale hanno partecipato il giornalista Gad Lerner e il professore di Storia Contemporanea dell’Università di Padova Filippo Focardi, che è stato seguito da un pubblico numeroso. Al termine, si è esibito in concerto il cantautore Gualtiero Bertelli.

Nel corso dell’incontro è stato anche possibile visitare la mostra “1943: sola andata. Giorgio Chiesura e la scelta dei militari italiani in un fumetto”, nel suo ultimo giorno di apertura, e una selezione di documenti e materiali storici dell’Istituto.

Venezia, 2 giugno 2022

