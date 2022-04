(AGENPARL) – Roma, 19 aprile 2022 – L’ambasciata russa a Nuova Delhi la scorsa settimana ha chiesto aiuto all’India per ottenere alcune forniture alimentari bloccate dalle sanzioni internazionali imposte dopo l’invasione dell’Ucraina.

La Federazione delle organizzazioni di esportazione indiane (FIEO) ha obbligato organizzando un incontro tra i venditori di prodotti alimentari e farmaceutici indiani e gli acquirenti russi.

“Diverse grandi aziende russe hanno contattato l’ambasciata russa a Nuova Delhi per cercare fornitori in India per una varietà di prodotti. Terremo un programma di sensibilizzazione di un giorno per gli importatori dalla Russia e gli esportatori dall’India. Ci sono molti prodotti a cui la Russia è interessata e molte richieste stanno arrivando”, ha spiegato sabato l’amministratore delegato della FIEO Ajay Sahai a Mint .

Mint ha citato un funzionario del governo indiano che ha affermato che i prodotti ricercati dalla Russia – tra cui marmellata, pasta, riso basmati e tè – non sono esplicitamente vietati dalla vendita in Russia. Invece, le sanzioni finanziarie hanno reso difficile per la Russia pagare i suoi acquisti. Nuova Delhi e Mosca stanno elaborando un “sistema di pagamento alternativo” che coinvolge solo le rispettive valute nazionali, la rupia e il rublo.

Un altro funzionario dell’associazione di categoria indiana, Praveen Khandelwal della Confederation of All India Traders (CAIT), ha affermato che la Russia ha fornito alla sua organizzazione “un elenco elaborato di articoli di cui hanno bisogno immediatamente”, inclusi vestiti, gioielli e cibo.

Khandelwal ha affermato che l’elenco è stato debitamente distribuito ai “commercianti in tutta l’India” e la loro risposta è stata “travolgente”, grazie ai prezzi elevati offerti dagli acquirenti russi.

“Questo potrebbe significare sostituire il mercato dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti in Russia”, ha affermato, anticipando che le prime spedizioni sarebbero state inviate in Russia entro giugno.

La CNBC ha riferito lunedì che l’Association of Indian Medical Devices (AIMED) aveva programmato un incontro per il 22 aprile con Business Russia, una grande associazione russa dell’industria privata. Nelle prossime settimane anche gli acquirenti russi stanno cercando di incontrare i gruppi farmaceutici indiani.

Come per gli acquisti agricoli, l’elaborazione dei dettagli di un sistema di pagamento in grado di aggirare le sanzioni finanziarie alla Russia dovrebbe essere un punto all’ordine del giorno delle riunioni. Il coordinatore del forum AIMED Rajiv Nath ha stimato che l’India potrebbe aumentare di dieci volte le sue esportazioni farmaceutiche verso la Russia se i dettagli finanziari fossero elaborati.

L’India è stata accuratamente neutrale riguardo all’invasione dell’Ucraina e si è rifiutata di ridimensionare i suoi rapporti commerciali con gli interessi russi in mezzo alle sanzioni mondiali, un atteggiamento notato e applaudito da Mosca martedì.

“Siamo aperti alla cooperazione con tutti gli altri Paesi che non utilizzano misure illegali e illegittime in violazione della Carta delle Nazioni Unite. E l’India è tra questi. Collaboriamo bilateralmente”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista a India Today.

Lavrov ha salutato l’India definendola “molto, molto vecchio amico” della Russia e ha promesso assistenza militare in cambio del sostegno politico ed economico dell’India alla Russia di Vladimir Putin.

“In difesa, possiamo fornire tutto ciò che l’India desidera e il trasferimento di tecnologia nel contesto della cooperazione nel settore della difesa è assolutamente senza precedenti per nessuno dei partner esterni dell’India”, ha affermato Lavrov.