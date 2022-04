(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Legge Marson, Mallegni (FI): Una follia assoluta aver approvato la norma. Il Pd cancelli subito quella follia legislativa

Lamentele da parte della professoressa Anna Marson, ex assessore regionale all’urbanistica nel primo mandato di Rossi. A scatenare le polemiche della professoressa, la proposta del Pd di modificare la legge 65, da lei proposta e che prende il suo nome, per semplificare la costruzione di opere finanziate dal Pnrr. La risposta arriva dritta e chiara da parte di Forza Italia, nelle parole del Senatore Massimo Mallegni, il quale va a monte del problema puntando il dito proprio su quella norma che nel 2014 venne approvata.

“Il Pd ancora non ha fatto nulla di serio”, esordisce il Senatore. “Magari mettesse cervello e cancellasse una bruttura, stortura, ingessatura, follia legislativa regionale che ha distrutto la Toscana, bloccando lo sviluppo e la crescita senza salvaguardare l’ambiente ma, anzi, creando dei problemi”, prosegue riferendosi appunto alla legge targata Marson che ha posto importanti vincoli all’urbanistica, rallentando e fermando quasi lo sviluppo della regione per anni. “Il periodo Rossi-Marson è un periodo da dimenticare e cancellare, da archiviare anche nella memoria storica costituzionale: una follia assoluta aver consentito l’approvazione di quella legge che, assieme al Codice dell’Ambiente Nazionale dell’allora sottosegretaria Buitoni, hanno bloccato il paese in un momento in cui serviva sviluppo. La signora Marson che si dedichi alle ortensie!”, conclude l’azzurro.

