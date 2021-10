(AGENPARL) – Roma, 18 ott 2021 – Nuovi segretari cittadini in tutta Italia e soprattutto una campagna d’ascolto e confronto con il Paese reale, come antidoto all’astensione che ha caratterizzato le ultime elezioni amministrative. È la reazione della Lega ai risultati elettorali: da qui a Natale il partito di Matteo Salvini punta a rinnovare i dirigenti (attraverso i congressi che inizieranno nelle prossime settimane) e soprattutto il programma.

Le urne hanno consegnato alla Lega 69 primi cittadini in più dopo il primo turno del 3-4 ottobre, a cui se ne sono aggiunti altri 13 dopo i ballottaggi che vedevano sindaci uscenti di centrodestra in otto Comuni.

Ora Salvini intende aprire un confronto serrato con categorie produttive e sociali, amministratori locali, famiglie e imprese. Da Nord a Sud. Obiettivo: riscrivere l’agenda delle priorità dopo la crisi Covid e interpretare al meglio la voglia di ripresa e di rilancio dell’Italia.

