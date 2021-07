CATANZARO Tragedia questa mattina a Lamezia Terme (CZ) dove, a causa di un incidente, ha perso la vita un giovane di 29 anni, Vincenzo De Martino. Secondo una prima ricostruzione, infatti, sarebbe stato fatale lo scontro avvenuto in via Roberto il Guiscardo tra il centauro e un’altra auto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per gli adempimenti del caso. Presenti anche o sanitari che hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. (News&Com)

🔊 Listen to this