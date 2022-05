(AGENPARL) – Roma, 08 maggio 2022 – Il ministro per la Cooperazione e lo sviluppo economico Svenja Schulze ha affermato che a causa del coronavirus, della grave siccità e del conflitto in Ucraina, “i prezzi dei generi alimentari nel mondo sono aumentati di un terzo e sono a un livello record”.

La siccità, la crisi pandemica e i combattimenti in Ucraina minacciano di esacerbare la fame nel mondo. Lo ha affermato in un’intervista pubblicata domenica al quotidiano Bild am Sonntag , il ministro per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo della Germania Svenja Schulze.

“Il Programma alimentare mondiale stima che 300 milioni di persone nel mondo soffrano la fame e queste stime sono costantemente aggiustate al rialzo – ha aggiunto il ministro – Il messaggio è che siamo di fronte alla peggiore carestia dalla seconda guerra mondiale e milioni di vittime. “

Secondo Schulze, “molti paesi dipendono dai prodotti agricoli russi e ucraini”.