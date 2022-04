(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 La bandiera di Vicenza parteciperà all’adunata degli alpini di Rimini

Decorata con due medaglie al valore militare, la bandiera di Vicenza avrà il privilegio di sfilare nelle prime posizioni

Domenica 8 maggio la bandiera di Vicenza sfilerà all’adunata nazionale degli alpini di Rimini. Lo ha deciso la giunta comunale, accogliendo la richiesta del presidente della sezione Monte Pasubio di Vicenza.

“Considerato che quest’anno ricorre il centenario della fondazione della Monte Pasubio – ricorda il sindaco Francesco Rucco – e che, orgogliosi delle profonde radici alpine del nostro territorio, candidiamo Vicenza all’adunata nazionale del 2024, abbiamo dato il via libera alla presenza della bandiera a questo evento particolare che ritorna dopo due edizioni rinviate a causa della pandemia”.

Decorata con due medaglie al valore militare, la bandiera di Vicenza avrà il privilegio di sfilare nelle prime posizioni dell’adunata. Come da regolamento, sarà scortata dagli agenti della polizia locale in alta uniforme. Il presidente della sezione Monte Pasubio ha inoltre chiesto al Comando delle Truppe alpine la possibilità che il tricolore cittadino sia accompagnato da due alpini in armi del 9° Reggimento alpini battaglione Vicenza, a cui cui il consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria il 7 ottobre 2021.

