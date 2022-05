(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 [Rijksoverheid]

Koninklijk Paar luncht met uitblinkers

31 mei 2022 – 14:20

RVD, nr. 170

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben dinsdagmiddag 31 mei 2022 in Paleis Noordeinde een lunch aangeboden aan Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie.

De zesentwintig genodigden hebben de afgelopen periode een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals kunst & cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven.

Tot de genodigden behoorden deze keer onder anderen de Leraren van het Jaar 2021 in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo, de architect van het jaar, de winnaar van de NS Publieksprijs, de beste lokale bestuurder, de winnaars van de Johannes Vermeer Prijs voor de schilderkunst en van de Nederlandse Muziekprijs en drie Olympisch kampioenen schaatsen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima willen door het aanbieden van een uitblinkerslunch hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Een groepsfoto van het Koninklijk Paar met alle genodigden is te verkrijgen via de Nederlandse beeldbanken.

De volledige gastenlijst van de uitblinkerslunch wordt gepubliceerd op [www.koninklijkhuis.nl/documenten/publicaties/2022/05/31/gastenlijst-uitblinkerslunch-31-mei-2022](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/ovwswosh3ukwzwykrz6qnjzigv2j5jx7r7jaxoy2tdwwy5wag2n2qlsack3zlkn4ntef7spxh5ctm/4xtbeexh3oom4baimjjaj23wcu)

Rijksvoorlichtingsdienst

[www.koninklijkhuis.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/ovwswosh3ukwzwykrz6qnjzigv2j5jx7r7jaxoy2tdwwy5wag2n2qlsack3zlkn4ntef7spxh5ctm/u5v6kwq3pnf6x5zmxjzaa5zvuy)

