(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 Innovazione e sicurezza: in vista dell’estate presentato il progetto “Vacanze sicure in Venice 2022”

“Bellezza, innovazione e sicurezza”. Tre parole chiave per il progetto “Vacanze sicure in Venice 2022” illustrato questa mattina al Padiglione Jona dell’Ospedale Civile di Venezia, alla presenza di Edgardo Contato, direttore generale dell’azienda Ulss 3 Serenissima, del direttore del Dipartimento regionale SUEM, Paolo Rosi, e dell’assessore comunale al Turismo. All’incontro presenti alcuni rappresentanti del sistema alberghiero del territorio che supporta l’attività di prevenzione e sicurezza dei turisti nel periodo estivo.

La tecnologia è la grande protagonista del progetto. Tra le novità illustrate c’è il braccialetto di sicurezza “With me” dotato di un codice Qr che consente di recuperare in tempo reale i dati della persona di riferimento indicata all’atto della registrazione del dispositivo per avere un contatto di sicurezza immediato con chi lo indossa: anziani, soggetti fragili, ma anche bambini. Uno strumento utile, è stato spiegato, sul fronte della sicurezza soprattutto in luoghi affollati come le spiagge o la città. Al dispositivo è strettamente collegato il potenziamento dell’applicazione gratuita per smartphone “Vacanze Sicure in Venice” che diventa più performante e consente a turisti e cittadini di avere informazioni aggiornate, anche in lingua inglese, come ad esempio la dislocazione dei punti di Primo Intervento, la mappatura e la geolocalizzazione sul territorio dei defibrillatori automatici esterni, ma anche gli orari di apertura delle farmacie più vicine rispetto alla propria posizione nel momento della consultazione.

Altro elemento di novità è rappresentato dal rafforzamento del presidio sanitario del litorale attraverso il servizio di elisoccorso che per quest’anno sarà attivo anche nell’orario notturno, grazie all’aumento della rete di elisuperfici e la possibilità di intervento anche in campi non illuminati e in spiaggia in caso di necessità . Il progetto “Vacanze sicure in Venice 2022” sarà attivo dal 28 maggio fino all’11 settembre e abbraccerà anche i grandi eventi di Venezia come il Salone Nautico, la Biennale Arte, la Festa del Redentore, la Mostra del Cinema e la Regata Storica. Dopo i due anni di pandemia riapre anche il punto di Primo Intervento in Piazza San Marco, un secondo sarà operativo in Piazzale Roma.

Venezia, 20 maggio 2022

– [Immagine 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine1_3.JPG)

– [Immagine 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine2_3.JPG)

– [Immagine 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine3_0.JPG)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

