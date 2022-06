(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Mirano, 13 giugno 2022

Incontro con l’autore di “Alta, che eà se suga! giovedì 16 giugno

Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 21.00 presentazione del libro “Alta, che eà se suga! Antologia semiseria del tifo del calcio dilettantistico veneto” di Alessandro Pezzin presso la sala conferenze di corte Errera, in via Bastia Fuori n. 58 a Mirano.

Interverranno: Gianna Marcato, dialettologa dell’Università di Padova e Davide Tamiello, giornalista de “Il Gazzettino”.

Pubblicato da [Panda Edizioni](https://www.pandaedizioni.it/catalogo/narrativa-dal-2019/alta-che-e%C3%A0-se-suga-alessandro-pezzin/), il libro raccoglie più di 200 espressioni calcistiche, contestualizzate con dovizia, raccolte sugli spalti delle partite delle “categorie minori” da Pezzin, giornalista sportivo e addetto stampa.

Le tifoserie sono composte da appassionati, curiosi, ma anche parenti e famiglie, e le espressioni dagli (scarni) spalti arrivano chiaramente anche in campo. Perciò si parla anche con gli arbitri, con i giocatori avversari o della propria squadra, o anche con gli altri tifosi. Il tutto con scambi spontanei e di sicura ironia, con una carica umoristica assoluta, raccolti negli anni dall’autore in questa pubblicazione divertente e con aspetti interessanti per gli appassionati di dialetto, che costituisce la principale componente della lingua dei tifosi veneti.

Locandina nel [sito comunale](https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/varie/2022_alessandro-pezzin.pdf).

Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano

Area 1 – Multisportello e URP

Piazza Martiri, 1 | 30035 – Mirano (Ve)

