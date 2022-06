(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Incontri istituzionali: l’assessore all’Ambiente riceve l’ambasciatrice di Grecia in Italia

L’assessore all’Ambiente ha ricevuto quest’oggi, al Salone Nautico di Venezia, l’ambasciatrice di Grecia in Italia, Eleni Sourani, accompagnata dal console onorario a Venezia Bruno Bernardi.

Una visita che non a caso si è svolta all’Arsenale, proprio a sottolineare il forte legame storico e culturale tra la Repubblica ellenica e la città di Venezia, in cui vive una comunità greco ortodossa di un centinaio di persone e in cui opera dal 1951 l’Istituto degli studi bizantini e post bizantini, l’unico istituto di ricerca greco all’estero.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di cooperazione tra le due realtà, con l’impegno di promuovere iniziative comuni in ambito artistico, economico, turistico ed agroalimentare al fine di ampliare le relazioni reciproche anche con il coinvolgimento degli studenti universitari che hanno scelto le facoltà veneziane per il loro percorso formativo.

Venezia, 3 giugno 2022

